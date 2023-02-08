Kahramanmaraş’ta seyyar sahra hastanesi kullanıma açılıyor

Kahramanmaraş Şehir Hastanesinin bahçesine kurulan 30 yataklı seyyar sahra hastanesi kullanıma açılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışacak olan seyyar sahra hastanesini Kahramanmaraş Şehir Hastanesinin bahçesinde kullanıma açıyor. Depremzedelere acil sağlık hizmeti vermek üzere açılan 30 yataklı seyyar sahra hastanesinde 65 personel görev yapacak.