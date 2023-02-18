Kahramanmaraş’ta sanayi sektörü yaralarını sarıyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından çalışma hayatı tamamen durmuştu. Depremlerin 13’üncü gününde temizlik ve tadilat işlerine başlayan sanayi sitesi esnafı üretim için hazırlıklarını tamamlıyor.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde birçok bina yıkılırken geri kalan binalarda da hasar oluştu. Şehir genelinde çalışma hayatı tamamen durdu. Kahramanmaraş’ta arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinirken sanayi sektörü de hazırlıklarına başladı. Kahramanmaraş Organize Sanayi Sitesinde hasar gören binalarda tadilat, tamirat ve temizlik işlerini tamamlamaya çalışan esnaf, 2 hafta içinde üretime geçmek için kolları sıvadı.

"Birkaç hafta içerisinde düzeni kurup elemanları toparlayacağız"

Fabrika İşletme Müdürü Veli Kabaağaç, “Depremden bir gün sonra toparlanma aşamasına geçtik. Birkaç hafta içerisinde düzeni kurup elemanları toparlayacağız. Şuan çöken yerlerimizin hasarları yapılıyor. Dökülen malların ayrımı yapılıyor. Temizlik yapılıyor. 300 tane çalışanımız var. Çalışanlarımızı toparlamamız için bizim gibi baştaki insanlara çok iş düşüyor. 2 hafta içerisinde üretime başlayacağız. Fabrikamızın kontrolü yapıldı. Bir sıkıntı yok. Ufak tefek şeyler var onları toparlayacağız. Yardım kuruluşlarına fabrikamızı açtık. 4 tane ailemiz hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.