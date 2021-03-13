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Kahramanmaraş’ta drone destekli korona denetimi
Kahramanmaraş’ta korona tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin kent merkezinde drone destekli denetimler yaptı.
Genel 13.03.2021, 16:40
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Kahramanmaraş’ta korona tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin kent merkezinde drone destekli denetimler yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polis ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde vatandaşların kalabalık oluşturduğu cadde ve sokaklarda sıkı denetim yaptı. Kentin en işlek caddesi olan Trabzon Bulvarı başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe kuralını hatırlattı.Ekipler, cadde üzerinde ve ara sokaklarda da drone ile havadan kurallara uymayanları tespit ederek gerekli ikaz ve uyarıları yaptı.