Kahramanmaraş’ta depremzedeler için yardımcı bilgiler paylaşıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş’taki vatandaşların ulaşabilecekleri telefonlar numaraları ve bilgiler paylaşıldı.

Yıkıcı depremlerin vurduğu Kahramanmaraş’taki vatandaşların ulaşabilecekleri telefonlar numaraları ve bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan listelerde gıda, ilaç, konaklama, alışveriş ihtiyaçlarının karşılanacağı noktalar belirtildi. Bilgiler şu şekilde:

ATİK Kahramanmaraş-Osmaniye Deprem Koordinatörü bölgeye ulaşan yardımları koordine ediyor. Kerem Gün 0552 646 07 80

ÜCRETSİZ ULAŞIM

Şoför: 0546 816 42 42 Elbistan hayvan pazarı toplama merkezinde yük taşıyan kişiler

Ulaşım için nereye gidilecekse yardımcı olabilirler.

Şoför: Murat Fatih Gün Tel: 0507 319 71 Plaka: 36 34 VF 4560

Şoför: Satılmış Teke Tel: 0545 277 38 33 34 Plaka: 34 FSC 811

Şoför: Samet Gün Tel: 0554 199 98 25 Plaka: 34 FTV 967

- Diyarbakır Malatya Kahramanmaraş’ta tanıdığı olup da depremden dolayı evsiz kalan aileler varsa Muş’ta apartlar da süresiz misafir edilebilecek: 05528295612

OLASI SIĞINMA YERLERİ

Afet bilgi sitesi, Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü konferans salonları (elektrik, su ve yemek var), Kahramanmaraş Öğretmenevi, Kahramanmaraş Gazi İlkokulu, Mado Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, Merkez Konteynerkent, Batıpark Spor Salonu, 12 Şubat Stadı, ASKON K.Maraş Şubesi, Maraş Cemevi (yemek yardımı da var), Saim Çour Spor Salonu, Kafum, Atatürk Parkı Pazarcık Otobüs Terminali, Kahramanmaraş Spor Tesisleri, DSİ 20. Bölge Müdürlüğü, AFAD Hizmet Binası ve AKOM Birliği Yeri, Tarımsal Araştırma, Hobi Bahçesi, Mevcut Konteynerkent Yanı Yeniyurt Mahallesi, TÜRKOĞLU TCDD Lojistik Merkez Alanı, NURHAK Kullar Eski Belediye Yanı, GÖKSUN Yantepe, Elbistan Devlet Hastanesi Binası, Ekinözü Spor Alanı, AFŞİN Fidanlık Park Alanı, Andırın Yeni Mahalle, Enver Tüzün: 0507 044 1442

YEMEK DAĞITIMI

- Haydarbey Dora Park karşısı Nisa fırın ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyor: 91039 Sokak Akdo Apartmanı altı 17/A, 46100 Onikişubat - Kahramanmaraş

- Üngüt İlkokulu su ve elektrik var, yemek dağıtımı var. Merkez Kahramanmaraş

- Belediye parkında yemek dağıtımı pınar başında yemek dağıtımı.

- Yeni erzaklar: Piazza yanı sınırsız çay 20 bin 000 çorba ve yemek battaniye, yastık, mont dağıtım.

- Su ve erzak ihtiyacı için Bekir Bey - il merkezi- 05417940159

- Cengiz Topel, 281. Sokak 37-29, 46700 Pazarcık/Kahramanmaraş - gün boyu çorba dağıtımı Pazarcık cem evi önü- yardım tırları gelecek.

- Esentepe Akdo’nun yanında çocuk hastanesi üzerindeki yolda duygu ekmek fırını ekmek dağıtımı.

- Yiyecek ihtiyacı için: Sabahattin Dülger (Genel Müdür) 0505 257 22 35, Ertuğrul Karalar (Genel Müdür) 0532 502 42 15, Kadir Altunkaynak (Daire Başkanı) 0532 509 05 24, Dilaver Dörtok (Daire Başkanı) 0505 436 40 12, Emrullah Uzun (Daire Başkanı) 0505 886 23 22, Yusuf Kahraman (Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü) 0505 582 66 16, Levent Yazıcı (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü) 0505 689 4707 Doğuş Çay Merkez Fuarda sıcak çorba ve ekmek yardımı Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: Beyazıtlı Mah., 12021 Sk., Çağatay Apt. No:15 Daire

GIDA YARDIMI

- Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: AZERBAYCAN BULVARI DENİZBANK TIRLARI

- Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: İsmet Paşa, Trabzon Blv., 46100 Kahramanmaraş

- Merkez Kahraman Valiliği Önü

- Kahramanmaraş Merkez: Yunus Emre, İsmet Karaokur Blv. No:1 D:No:1, 46060

- Merkez/Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezi

- Kahramanmaraş Onikişubat: Şazi Bey, Haydar Aliyev Blv. No:3, 46040 Piazza AVM

- Kahramanmaraş Onikişubat: Gedemenli Mahallesi, Hayvanat Bahçesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Blv, 46050 Ulusoy Market

- Kahramanmaraş Pazarcık: Nurettin Aydın, 46700 Pazarcık/Kahramanmaraş Atatürk Parkı

- Pazarcık: Menderes, İstasyon Caddesi No:1, 46700 Pazarcık/Kahramanmaraş Pazarcık Belediyesi Yanı

- 8 Şubat 13.00 Kahramanmaraş Doğa Koleji (Maarif Mahallesi)

ERZAK-BATTANİYE-KIYAFET

- Afşin halı sahada ihtiyaçları olanlar için yardım ulaştı. Afşin Gençlik Merkezine yardım geldi, çadırlar kuruluyor. Avşar kampüsü yardım tırı geldi. DeFacto 0543 120 5050

TIBBİ CİHAZ İLAÇ

- Türk Eczacılar Birliğinin (TEB) Seyyar eczanesi Kahramanmaraş Yörük Selim Devlet Hastanesi otoparkına kuruldu. TEB Tır Eczane ve Konteyner Eczaneler: Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Yörükselim Ek Hizmet Binası (Merkez) , Pınarbaşı, Afşinbey CD. (Afşin)

AKARYAKIT

- Onikişubat İlçesi Saylak Petrol - 0531 650 28 31

- Türkoğlu İlçesi Nempet Yakıt - 0536 034 04 46

GÜVENLİ TOPLANMA ALANLARI

- (Pazarcık) Mehmet Emin Arikoglu Parkı, (Pazarcık) Sevgi Parkı, (Pazarcık) Kapali Pazar Yeri ve Parkı, (Türkoğlu) 23 Nisan Parkı, (Türkoğlu) Kent Meydanı, (Türkoğlu) Mesire Alanı, (Göksun) Belediye İş Merkezi, (Göksun) Sehit Mehmet Parlak Parkı, (Göksun) Cevher Dudayev Parkı, (Afsin) Sehit Omer Erüstün Meydanı, (Afsin) Site 1 Kapali Spor Salonu, (Afsin) Efsus İlkokulu, (Elbistan) Açık Pazar Arkasi (Elbistan) Mehmet İnan Park, (Elbistan) Esentepe Parkı, (Andırın) Hükümet Konağı, (Andırın) Kapalı Spor Salonu, (Andırın) Yatılı Bölge İlk Ögretim Okulu, (Çaglayancerit) Recep Tayip Erdogan Parkı, (Çaglayancerit) Belediye Parkı, (Çaglayancerit) Kent Meydanı, (Çaglayancerit) Ekinözü, (Çaglayancerit) Abdurrahim Karakoç Ortaokulu, (Çaglayancerit) Yukari içme ve Öztürk 1, (Nurhak) Kapalı Spor Salon (Nurhak) Lisesi, (Nurhak) Cumhuriyet Meydanı.