Kahramanmaraş’ta açık hava toplantıları 10 günlüğüne yasaklandı

Kahramanmaraş Valiliği, il genelinde yapılacak açık hava toplantılarını 10 günlüğüne yasakladığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il sınırları içerisindeki bazı açık hava toplantılarını 17-25 Aralık tarihlerini kapsayacak şekilde yasaklandığı bildirildi.

Yasak kararına ilişkin olarak, “İl sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi doğrultusunda, siyasi partilerin yapacakları programlar ile devlet kurumlarınca toplum yararına yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere, il genelinde yapılacak açık hava toplantıları 16/12/2022 günü saat:00.01’den 25/12/2022 günü saat:23.59’a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

Açıklamaya göre siyasi partilerin programları ile devlet kurumlarınca toplum yararına yapılacak etkinlikler yasaktan muaf tutulacak.