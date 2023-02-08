Kahramanmaraş’ta 65 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde yıkılan Lütfiye Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem sonrasında yıkılan Hayrullah Mahallesi’ndeki Lütfiye Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra güzel bir haber daha geldi. Ekiplerin hummalı çalışması sonrasında göçük altında kalan Muhammet Recep (40) sağ olarak enkazdan kurtarıldı. Kurtarılma anı kameralara yansıdı.