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Kahramanmaraş’ta 3,8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Genel 10.10.2022, 16:20
Kahramanmaraş’ta 3,8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) elde edilen verilere göre deprem saat 16.07’de Andırın ilçesi Aslantaş Barajı yakınlarında kaydedildi. Yerin 10,68 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü ise 3,8 olarak kayıtlara geçti.

Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin ardından herhangi bir hasar oluşup oluşmadığına ilişkin çalışma başlatıldı.

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