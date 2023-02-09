Kahramanmaraş’ta 3 kişi depremin 84’üncü saatinde enkazdan sağ çıkartıldı

Kahramanmaraş’ta 3 kişi, depremin 84’üncü saatinde Kardeşler Apartmanı enkazından sağ olarak çıkartıldı.

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta ekipleri enkazlarda yaptığı çalışmalar devam ediyor. Trabzon Caddesi’nde Kardeşler Apartmanı enkazında çalışan arama kurtarma ekipleri, Eda Büyükçapar’a (22) ulaştı. Genç kadının ses vermesi üzerine çalışmayı hızlandıran ekipler, depremin 84’üncü saatinde Büyükçapar’ı enkazdan çıkarmayı başardı. Genç kadının hemen yanındaki duvardan da ses alan ekipler çalışmalarını sürdürdü. Ekipler İsmail ve İbrahim isimli iki kişiyi de kısa süre sonra enkazdan çıkardı. Depremzedeler ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi.