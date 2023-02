Kahramanmaraş’ta 117 aileye yuva olacak konteyner kentte çalışmalar sürüyor

Kahramanmaraş’ta ’asrın felaketi’ olarak nitelendirilen büyük depremin ardından depremzedeler için kurulan konteyner kentte, Cumhurbaşkanı’nın ziyareti öncesinde hummalı çalışma sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık iki yıkıcı depremin ardından depremzedelerin barınma sorunun ortadan kaldırılması için çalışmalar son sürat devam ediyor. Bu çerçevede depremde en büyük yıkımlardan birine sahne olan Kahramanmaraş’ta kurulan konteyner kent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılacak. 117 aileye ev sahipliği yapacak kentte altyapı çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmaları da son sürat devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç devletin tüm kurumlarıyla birlikte sahada olduğunu ve depremzedelerin sorunlarının çözülmesi için çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

"Devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahada"

Depremin ardından Kayserili vatandaşların depremin yaralarının sarılması için adeta seferber olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesine her türlü insani yardımın ulaştırıldığını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Gerçekten 100 yılın en büyük depremlerden birisini yaşıyoruz şu an. 11 il olarak belirlendi ama bunun yanında Kayseri’mizin de 6,0, 6 buçuk şiddetinde bir deprem yaşaması nedeniyle 1 hafta insanlarımız evlerine giremedi. Dışarıda kalmak durumunda kaldı. Daha sonra yavaş yavaş evlerine dönmeye başladı. Deprem sadece olduğu yerde değil her yere yansıması oldu. Deprem olduğu anda gerek valilerimiz gerekse belediyeler el ele vermek suretiyle, Kayseri’deki hayırseverlerimizle birlikte sadece Kahramanmaraş’ımıza değil bütün illerde adeta Kayseri’nin desteklerini hep beraber gördük. O yüzden ben Kayserili kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her yerde hummalı bir çalışma var. Kurum ve kuruluşlarıyla, vatandaşlarımızla adeta herkes seferber oldu. Bunlar abartılı rakamlar değil; yüzlerce, binlerce tırlarla burada vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik her aşamada yer aldık. Nereden telefon geldiyse hepsine sahip çıkma bağlamında Kayseri lojistik bir merkez haline geldi. Şu anda daha organize, herkesin görev tanımı belirli bir şekilde çalışmalar sürüyor. Şu anda gördüğünüz gibi konteyner kentteyiz, aşama aşama kalıcı evler kurulacak. Burada bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, kurum ve kuruluşlarımızla sahadayız. Burada insanlar sabahlara kadar konteyner kentler yetişsin diye çalıştılar. Burada sadece bir konteyner kurulmuyor; kanalizasyonundan, iletişiminden, elektriğinden, güneş enerjisinden ve eşyalarına varana kadar hepsiyle ilgili çalışma yapılıyor. Şu anda burada 117 konteyner var, 117 hak sahibine imkan verilecek ve onlar da belirlendi. Şu anda Kayseri’de 50 bin civarında değişik illerden gelen vatandaşlarımız var" dedi.

"Konteyner kenti beğendik"

Konteyner kente yerleşme başvurularını e-Devlet üzerinden yaptıklarının ve kısa sürede dönüş aldıklarının altını çizen depremzede Remzi Doğan, "Evimiz çökmek üzereydi, ağır hasarlıydı. O yüzden çadır kente geçtik, 13-14 gün kendi yaptığımız naylon çadırlarda kaldık. Daha sonra çadır kente gittik. Dün de e-Devlet üzerinden konteyner kente kayıt olmuştuk; gece 12.25’te aradılar, ’Yarın 10.00’da burada olun’ dediler, hepsine teşekkür ediyorum. Devletimize, bu konuda çaba gösteren herkese bu konuda sonsuz teşekkür ediyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Yani Allah’tan gelen, yapacak bir şey yok, yapacağımız sadece sabır ve dua. Allah beterinden saklasın. Konteynerlere baktık beğendik, birkaç eksiği var ama tamamlanması için çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

Güldane Doğan da, "Ben çamaşır makinesi istiyorum. Bizim çamaşırlarımız çok fazla, biz çadırdan geldik. Burası bizim için iyi" ifadelerini kullandı.