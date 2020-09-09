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Kahramanmaraş’ta 10 hektar orman zarar gördü
KAHRAMANMARAŞ’TA ÇIKAN ORMAN YANGININDA 10 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ.
Genel 09.09.2020, 11:48
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Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.
Onikişubat ilçesi Öztürk Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinden 10 arazöz, 10 su ikmal aracı, 2 helikopter, 2 iş makinesi, 8 itfaiye aracı ve 100 personel müdahale etti.
Her hangi bir can kaybı ve tahliyenin olmadığı yangında kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında ilk belirlemelere göre 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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