Kahramanmaraş’ın 3 ilçesinde yüz yüze eğitime kar engeli

Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde şiddetli kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kahramanmaraş Göksun Karayolu tünellerin olduğu bölge trafiğe kapatıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şuan itibarıyla 60 köy yolunun da ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 3 ilçede özel okullar ile ilk dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 17 Şubat Çarşamba yüz yüze eğitime ara verileceği, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı. 17 Şubat Çarşamba günü kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel de izinli sayılacak.