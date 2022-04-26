Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı’nın acı haberi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki ailesine verildi.

Kuzay Irak’ta süren Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlerce gerçekleştirilen roket saldırısı sonucu şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı’nın acı haberi, Afşin ilçesine bağlı Küçük Tatlar Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı.

Emin ve Zahide Canlı çiftine, oğullarının şahadet haberi Kaymakam Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay verdi.

Acı haberin ardından yakınları ve mahalle sakinleri şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı’nın bekar olduğu öğrenildi. Şehidin naaşının defin programı henüz netlik kazanmadı.