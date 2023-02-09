Kahramanmaraş ve Malatya’dan Sağlık Bakanlığı uçakları ile yaralılar İstanbul’a getirildi

Kahramanmaraş ve Malatya’dan Sağlık Bakanlığı uçaklarıyla aralarında çocuklarında 4 hasta tedavileri yapılmak üzere İstanbul’a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin diğer illere tahliyeleri devam ediyor. Kahramanmaraş ve Malatya’dan hareket eden 2 Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2 uçak aralarında çocuklarında bulunduğu yaralıları Atatürk Havalimanı’na getirildi. Burada hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar tedavileri yapılmak üzere hastanelere götürüldü.