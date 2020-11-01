Son Dakika
Kahramanmaraş Valisi Coşkun’un korona testi pozitif
KAHRAMANMARAŞ VALİSİ ÖMER FARUK COŞKUN’UN KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKIT
Genel 01.11.2020, 17:19
1
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un korona virüs testi pozitif çıktı.
Vali Coşkun yaptığı açıklamada, görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Evde sürdürülen tedavim doktorların tavsiyesi üzerine hastanede devam etmektedir. Hamdolsun sağlık durumum iyiye gitmekle birlikte tedavime bir süre daha hastanede devam edilecektir. Rabbimden tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Salgınla mücadelede gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ve diğer kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyor kolaylıklar diliyorum" dedi.
12°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Çaykur Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Gaziantep FK
|7
|8
|9. Antalyaspor
|6
|8
|10. Malatyaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Everton
|7
|13
|3. Southampton
|7
|13
|4. Wolverhampton
|7
|13
|5. Chelsea
|7
|12
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. Leicester City
|6
|12
|8. Tottenham
|6
|11
|9. Man City
|6
|11
|10. Newcastle
|7
|11
|11. Leeds United
|6
|10
|12. Crystal Palace
|7
|10
|13. Arsenal
|6
|9
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Sheffield United
|7
|1
|19. Fulham
|6
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|6
|13
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|6
|10
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Deportivo Alaves
|8
|8
|14. Eibar
|8
|8
|15. Sevilla
|6
|7
|16. Valencia
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|8
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3