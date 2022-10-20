Kahramanmaraş Tabipler Odası, TTB Başkanı Fincancı’yı istifaya davet etti

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik sözleri nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı istifaya davet etti.

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli yaptığı açıklamada, “Milletimizin canına açıkça kasteden terör örgütlerinin ağzı ile şanlı Türk ordumuzu hedef alan küçük düşürücü müfteri açıklamalarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Kişisel ihtirasları ile verdiği beyanın kişiyi bağladığını ve bu ifadelerin hiçbir zaman onurlu Türk hekimlerini temsil etmediğini belirtmek istiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Fincancı’nın yaptığı açıklama ile tabiplik mesleğini itibarsızlaştırdığını ifade eden Tiyekli, şunları kaydetti:

“Açıklamaları ile meslek örgütümüzü itibarsızlaştırmasını ve işgal ettiği makamı her açıklamasında şahsi fikirleri için kullanmasını kabul etmiyoruz. Bu açıklamaların Türk Tabipleri Birliği gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan bir kurumu temsil eden kişi tarafından yapılmasını reddediyor, kendisini istifaya davet ediyoruz. Türkiye’nin hekimleri her daim devletinin ve milletinin yanında olacaktır. Konuyla ilgili Türk adaleti karşısında hesap vermesi için başta suç duyurusu olmak üzere gerekli hukuki girişimleri en kısa sürede başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”