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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan deprem nedeniyle kara avcılığı, Türkiye genelinde 14 Şubat 2023 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan deprem nedeniyle kara avcılığı, Türkiye genelinde 14 Şubat 2023 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.
Genel 14.02.2023, 16:12
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan deprem nedeniyle kara avcılığı, Türkiye genelinde 14 Şubat 2023 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.