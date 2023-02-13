Kahramanmaraş merkezli ilk depremin görüntüleri kameralara yansıdı

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kebapçının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, masalar, sandalyeler, peçetelikler ve servis arabası, bir kıyafet dükkanında ise pantolon, tişört gibi eşyalar beşik gibi sallanırken, çekmecelerin ise sarsıntıdan dolayı açıldığı görüldü.