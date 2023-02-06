Son Dakika

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

Genel 06.02.2023, 11:53
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

Yorumlar (0)