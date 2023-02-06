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Erzurum’dan 365 personel ve 87 araç, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için deprem bölgelerine gönderildi
Bakanlar Adana’da açıklama yaptı: 7 bina yıkıldı, 36 can kaybı var, enerji altyapılarında ciddi hasar var
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.
Genel 06.02.2023, 11:53
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.