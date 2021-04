Kahramanmaraş lezzetleri keşfediliyor

Kahramanmaraş’a gelen gurmeler, yazarlar, ulusal ve uluslararası basın mensupları, televizyon programcıları ve çeşitli restoran yetkilileri, kente özgü 20 farklı lezzeti tatma imkanı buldu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gastronomi yazarları, mutfak profesyonelleri, basın yayın yöneticileri ve gazetecilerin katıldığı etkinlikte Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetleri tanıtıldı. Kentin lezzet değerlerini tanıtmayı ve turizmini geliştirmeyi hedefleyen etkinlikte konuklar, Maraş lezzetlerini tadarken aynı zamanda bu lezzetlerin yapıldığı çeşitli workshoplara katıldı. Konuklar kentin tarhanası, sumak ekşisi, dondurma ve birbirinden farklı lezzetlerin yapımını da izleme imkanı buldu.

Başta sümbül ve salep olmak üzere birçok endemik bitkiyi bünyesinde barındıran doğa harikası Başkonuş Yaylası’nda vakit geçiren katılımcılar, 100 yılı aşkın geçmişi bulunan Kocabaş Konağında yerel ve geleneksel lezzetleri tattı. Kocabaş Konağı’ndaki akşam yemeği sonrası açıklama yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın her anlamda saklı bir cennet olduğunu ifade etti. Başkan Balcıoğlu, “Biz çok mutlu olduk ve keyif aldık. Onlar da çok keyif aldılar ki biz onlar söyledik, onlar bize söylediler ve bugün teşrif ettiler. Yanlarında bu konudaki uzman 16 kişiyle birlikte buradalar. 3 gün şehrimizde kalıp bizimle yaşayıp, bizimle nefes alıp bizimle hissedecekler, bizimle görüp bizimle tadacaklar. Kahramanmaraş’ın güzelliği nedir, özelliği nedir neler burada farklı yapılır onları görecekler. Konusunda uzman kişiler olduğu için bununla ilgili yorum yapacaklar. Biliyorsunuz Türkiye’nin her yerinde içli köfte yapılır ama her içli köftenin tadı her birinden biraz daha farklı. Burası saklı bir cennet ve her gelenin hayran kaldığı bir yer. Biz de neler yapabiliriz diye soracağız onlara. Bu güzellikleri herkesle paylaşmak istiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’a gelerek mutfağı ve doğasını tamına fırsatı bulduklarını ifade eden Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ise, “Ben gastronomiden çok fazla anlayan biri değilim ancak çok iyi yemek yerim. Şehri gezdik ve farklı lezzetleri test etme imkanı bulacağız. Keyifli bir gezi oldu ve bundan sonra da çok keyifli geçeceğine inanıyorum. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Halk Mutfakları Dernek Başkanı Araştırmacı Gazeteci Yazar Adnan Şahin de, “Kahramanmaraş’a gastronomi seyahati başladı. Kentin yerel ürünlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştığımız bir seyahat bu. Tabi ki bunu en iyi anlamamızın yolu ticaret odası ile kurduğumuz ilişki ve onların misafiriyiz” dedi.

Kahramanmaraş’ın 20 farklı lezzetini gurmelerle buluşturduklarını ifade eden iş insanı Sami Kervancıoğlu ise, “Kahramanmaraş’ımızın burada yöresel yemekleri bulunuyor. Başlıca eli böğründe, ekşili aya sulusu var. Bunun dışında kente özgü 20 çeşit yöresel lezzetlerimiz var. Burada yemeklerimizi misafirimizle beraber tatmış olduk” dedi.

Katılımcılar 3 gün boyunca kentin tarihi ve doğa güzelliklerini gezme imkanı da bulacak.