Kahramanmaraş depreminde yaralanan 51 kişi askeri uçakla İstanbul’a getirildi

Deprem bölgelerinden enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 51 kişi Kahramanmaraş’tan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında enkaz altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların bir kısmı, tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul’a getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı Kahramanmaraş’tan kalkarak, bugün saat 23.10’da Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na 51 yaralı getirildi. Yaralılar, burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından alınarak tedavilerinin yapılması için çevre hastanelere götürüldü.