Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı: "Kimliği tespit edilemeyen cenazelerden kan örneği alınıyor"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı depremde yaşamını yitirmiş kişilere ait kimliği belirsiz cenazelerden kan örneği alınarak DNA incelemesi yapıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerle ilgili Adli Tıp Uzmanları Derneğinin 05/03/2023 tarihli deprem bölgesi raporunun Kahramanmaraş iliyle ilgili bölümünde ’adli tıp alanında çalışmaların Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı olmak üzere iki birimde yapıldığı’ ve ’mezarlık alanına ilk günlerde getirilen kimliksiz cenazelerin defnedildiği yerler ile mezarlık görevlilerinin kayıtlarındaki farklılık nedeniyle 425 cenazede fethi kabir yapılarak kimliklendirme için yeniden örnek alınmasına başlandığı’nın belirtilmesi, bu raporun yazılı basında ve sosyal mecralarda paylaşılması nedeniyle basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur” denildi.

“Kan örneği alınıyor”

Kimliklendirme çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamanın devamında ise “Cumhuriyet Başsavcılığımızca Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremin yol açtığı can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili resen derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma çerçevesinde öncelikle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Yörük Selim Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Osman Sayın Spor Salonu ve Kütüphane Binasında, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kapıçam Mezarlığı olmak üzere toplam 7 yerde depremde vefat edenlerin ölü muayene ve kimlik tespiti işlemleri yapılmıştır. Kimliği tespit edilemeyen cesetlerden kan örneği alınarak DNA incelemesi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderilmiştir. Deprem sonrası yakınlarına ulaşamadığını belirtilen vatandaşlardan kan örnekleri alınması, alınan örneklerin kimliklendirmeye esas olmak üzere karşılaştırılması için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Necip Fazıl Şehir Hastanesinde 24 saat çalışma esaslı kan örneği alma merkezleri kurulmuş olup cenazesini bulamadığını belirten vatandaşlardan bu merkezlerde DNA incelemesine esas olmak üzere kan örneği alınmaya devam edilmektedir. Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından kimliği belirsiz cesetler ile ceset yakınlarının vermiş olduğu DNA örneklerinden eşleşen ve cesedin kimliği tespit edilen kişilerle ilgili Cumhuriyet başsavcılığımızca adli işlemler derhal yapılarak ceset yakınlarına ulaşılıp kimliği teşhis edilen cesetlerin yakınlarına teslimi sağlanmaktadır. Vefat eden vatandaşlarımızdan kimliği tespit edilemeyen cesetlere ilişkin kimliklendirme çalışmaları çerçevesinde Adli Tıp Uzmanları Derneği tarafından deprem bölgesi raporunda belirtildiği gibi Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 425 adet fethi kabir işlemi gerçekleştirilmemiş olup kimliği belirsiz cesetlerle ilgili kimliklendirme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.