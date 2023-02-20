Son Dakika
AFAD: “Vatandaşlarımızın deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir”
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
Genel 20.02.2023, 19:23
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"