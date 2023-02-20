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KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"

KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"

Genel 20.02.2023, 19:23
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"

KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"

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