Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, çalışmalar hakkında son bilgileri verdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremin ardından şehrin yüzde 90’a yakın su verildiğini, bugünden itibaren günlük 150 binin üzerinde ekmek çıkarılacağını, cenaze işlemlerinin aksaklık olmadan yürütüldüğünü belirtti.

Merkez üssü Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çalışmalar sürerken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de şehirdeki son duruma ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Belediye olarak ilk yapmaları gerekenin suyu temin etmek olduğunu hatırlatan Güngör, bu çerçevede kısa süre içerisinde şehrin yüzde 90’ına yakın kesime su verdiklerini belirtti. Güngör, şebeke sularının temizliğine ilişkin, “Halk sağlığı Genel Müdürlüğümüz sudan günlük numuneler alarak su ile ilgili analizler yapıyorlar. Hamdolsun hiçbir sıkıntı yaşamadık burada. Bu garantiyi de hemşerilerimize veriyoruz” diye konuştu.

“Bugün itibarıyla 150 binin üzerinde ekmek çıkaracağız”

Depremin ardından halk ekmek fabrikasını devreye soktuklarını kaydeden Güngör, “Günlük 70 binin üzerinde ekmek çıkarıyoruz. Bugün itibarıyla un desteği sağlayarak 7 özel halk ekmek fabrikamıza 90’ın üzerinde mahalle fırınımızı da faaliyete geçirdik. Bugün itibarıyla 150 binin üzerindeki ekmeği de esnafımız çıkaracağız. Bu da normalleşmeye doğru gittiğimizin de göstergesi ifade edebiliriz” dedi.

Güngör, 150’nin üzerinde araç, 600’e yakın da personelle şehirde oluşan temizlik sıkıntılarına müdahale edildiğini söyleyerek, “Yine depremin getirdiği ve bu çalışmalarla ilgili ciddi manada bir temizlik sorunu ortaya çıktı. Hemen hızlı bir şekilde belediyemiz, desteğe gelen belediyelerimiz, araçlarımızı, imkanlarımızı ve personellerimizi birleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Aksaklık olmadan cenazelerimizi defnettik”

Kahramanmaraş’ta depremlerde vefat edenlerin defin işlemleriyle ilgili bilgi de veren Güngör, “Definlerle ilgili çok iyi bir sistem kurduk. Bütün süreci mezarlık alanında yürüttük ve cenaze işlemleri, hukuk işlemleri, savcılık işlemleri, polis işlemleri gibi işlemleri orada gerçekleştirdik. Burada samimi olarak söylüyorum, vatandaşlarımız emin olsun işlemlerde hiçbir aksaklık olmadan cenazelerimizi defnettik” açıklamasını yaptı.

Güngör, arama kurtarma çalışmalarına dair, “Arama kurtarma çalışmaları da çok büyük bir başarıyla yürütüldü. Tüm kurumlarımız sağ olsunlar canla başla çalıştılar. Tahmin ediyorum arama kurtarma çalışmaları da yarına kadar sonuçlanır” dedi.

“Hasar tespit çalışmaları tamamlandığında gerçek resmi görmüş olacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce hasar tespit çalışmaları yapıldığını hatırlatan Güngör, şöyle devam etti:

“Bugüne geldiğimizde 60 binin üzerinde bağımsız bölümün tespiti yapıldı. Ya yıkılmış ya yıkılacak ya da ağır hasarlı gibi. Ama süreç devam ediyor, nihai bir noktada değil henüz. Bu tamamlandığında gerçek resmi görmüş olacağız. Bir taraftan da yıkılan binaların hafriyatlarının kaldırılma çalışmaları başladı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunun için hafriyat alanlarımız belirledik. İlgili kurumlarımızın kontörlü altında çalışmalar hızla devam ediyor.”