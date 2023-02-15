Kahramanmaraş acısını toprağa gömüyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde enkaz altında hayatını kaybeden vatandaşlar Kapıçam Mezarlığı’na defnediliyor. Sıralı mezarların başında gözyaşı döken ailelerin görüntüsü yürek burkuyor.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından şehirde bulunan binalar büyük ölçüde yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşların bir kısmı kurtarılırken geri kalanı hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler şehir merkezinde bulunan Kapıçam Mezarlığı’na defnediliyor.

Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişinin defnedildiği Kapıçam Mezarlığı’nda ciddi bir çalışma yürütülüyor. Görevliler, iş makineleri yardımı ile mezarları numaralandırıyor. Görevliler, vefat edenlerin kayıtlarını, parmak izlerini ve DNA örneklerini alıyor. Kadınlar, mezar başlarına tülbent bağlanarak defnediliyor. Yakınlarını kaybedenler de kabir başlarında dua ediyor.

Kapıçam Mezarlığı’na gelenlerden öğretmen Erkan Yılmaz, depremde 1 senelik evli olan oğlu Mustafa Can Yılmaz ile gelini Kübra Yılmaz’ı kaybetti. Cenazelerini toprağa veren Yılmaz kabirleri başında dua okudu.

“Oğlum gelinimle beraber vefat etti”

Depremde oğlu ve gelini kaybeden Erkan Yılmaz, “Oğlum ve gelinim için buradayım. 26 yaşında makine mühendisi bir oğlum vardı. Allah rahmet eylesin. Depremde enkaz altında kaldılar. Gelinimle beraber vefat ettiler. Tüm Türkiye’den dua etmesini istiyoruz” dedi.

“Her türlü seferberlik var”

Yaşadıklarını anlatan Yılmaz, “Hayrullah Mahallesi’nde kendi evlerinde kalıyorlardı. Bizim ev de ağır hasarlı. Çıktık. Başka bir yerde kalmaya çalışıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Her türlü seferberlik var. Ne para ne pul geçiyor. Şu anda dua geçiyor” diye konuştu.

“Yavruma ulaşıncaya kadar 15 kişiyi çıkarttık”

Enkazdan vatandaşları çıkardığını ifade eden Yılmaz, “Yavruma ulaşıncaya kadar 15 kişiyi çıkarttık. Şimdi sadece dua edebiliyoruz. O anda öğrendik. 3 günde çıkartabildik. Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Devletimizin yokluğunu göstermesin. Şu anda insanlar bize her türlüm yardıma geliyor. Barınmada sıkıntı var. Yapılması gereken yapılıyor” şeklinde konuştu.