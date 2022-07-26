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Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde depremle sallandı

Kahramanmaraş’ta 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Genel 26.07.2022, 09:27
Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde depremle sallandı

Kahramanmaraş’ta 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 09.11’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’nde yerin 3.4 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem kent merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.

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25°
parçalı az bulutlu