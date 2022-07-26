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AFAD:"Geçmiş olsun Kahramanmaraş.Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde depremle sallandı
Kahramanmaraş’ta 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Genel 26.07.2022, 09:27
Kahramanmaraş’ta 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 09.11’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’nde yerin 3.4 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem kent merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.