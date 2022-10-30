Kahramanların hatıraları burada yaşatılacak

Kocaeli’de "Şehit Yakınları ve Gaziler Kültür Evi"nin açılışı gerçekleştirildi. 280 metrekare alan üzerine kurulu Şehit Yakınları ve Gaziler Kültür Evi’nde, şehitlerin özgeçmişleri ve mektupları ile tarihe ışık tutan birçok belge bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Şehit Yakınları ve Gaziler Kültür Evi; Çanakkale’de şehit olan Yahya Kaptan, İpsiz Recep Emice, Kara Fatma gibi Milli Mücadele kahramanlarının, 1951-2021 yılları arasında şehit düşmüş Kocaelili şehitlerin özgeçmişlerini, 15 Temmuz kanlı darbe girişimine ait fotoğraflar ve tarihe ışık tutan birçok bilgi ve belgeyi içinde barındırıyor. 280 metrekare alan üzerine kurulu Şehit Yakınları ve Gaziler Kültür Evi’nde şehitlerin mektupları da yer alıyor.

"Gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüler"

Şehitlerin anılarını yaşatmak amacıyla Şehit Yakınları ve Gaziler Kültür Evi’ni inşa ettiklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bütün gayretimiz, şehitlerimizin önüne saygı, şükran ve minnet ile eğilmek, onların hatıralarına ve yakınlarına sahip çıkarak, borcumuzu ödemektir. Bunun ötesinde bir şey yapamayacağımızı biliyoruz. Bugün burada huzur içinde oturuyorsak, birbirimizi dinliyorsak, şu sükûnet varsa bunu onlara borçluyuz. Onlar hiçbir zaman gözlerini kırpmadılar. Geri dönmeyi, vazgeçmeyi düşünmediler. ’Çocuklarımız var, yetimlerimiz olacak, eşlerimiz dul kalacak’ demediler. Gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüler" dedi.

"Türkiye için gurur vesilesiydi, ağlamamak için kendimizi zor tutuk"

Şehitlere olan manevi borcun, Türkiye’yi her gün daha güçlü hale getirerek ödenebileceğini vurgulayan Büyükakın, "Bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerin, bedenini feda etmiş gazilerimizin aziz hatırlarına karşı yükümlülüğümüzü ancak bu memleketi her gün daha güçlü bir hale getirerek ödeyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın düzenlediği program ile Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) banttan indirilmesine şahitlik ettik. Gerçekten Türkiye için gurur vesilesiydi, ağlamamak için kendimizi zor tutuk. Yıllarca ’yapamaz’ diyenler orada gördü. Bundan 60 yıl önce Devrim otomobili yürütmek için mücadele veren vatan evlatlarının heveslerini kırarak, umutlarını yok ederek ve bu milletin moralini bozarak o arabayı yürütmemeyi başardılar. Silah fabrikalarını soba fabrikalarına döndürdüler. Biz yerli ve yabancı tüm vesayet odaklarını kırarak, bu milletin evlatlarının önü açıldığında neler yapabileceklerini dünyaya, aziz milletimize dosta ve düşmana göstermiş olduk" diye konuştu.

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birçok belediyeye rol model oluyor"

Sevgi, şefkat ve muhabbet ile 34 yıldır vatandaşlara hizmet ettiğini vurgulayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, "Buradaki şehit ailelerini yakinen tanıyorum. Hepsini muhabbetle kucaklıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da emir ve görüşleri hep bu yönde. Zaten içimizden gelen sevgi, şefkat ve muhabbet ile 34 yıldır bu devlete hizmet ediyoruz. Kahraman gazilerimizle hep beraberiz, biz onların emir ve hizmetinde olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Her zaman söylüyorum; insanlar bunun çoğu zaman iltifat olduğunu düşünüyor ama Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz kurumsal altyapısı, kapasitesi ve hizmetleriyle sunduğu hizmetler bakımından Türkiye’de birçok belediyeye rol model oluyor. Bu durumu başka bakanlıklarımızdaki arkadaşlara söyledim. Diğer belediyelerin Kocaeli’ye gelerek, teknik altyapı dahil olmak üzere, inceleme yapmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Programa; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radie Sezer Katırıcıoğlu, Emine Zeybek, Cemil Yaman ve İlyas Şeker, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli İl Temsilcisi Şaban Arlı, şehit yakınları ve gaziler katıldı.