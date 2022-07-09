Kahramanların emanetleri bayramda unutulmadı

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, vatan için gözünü kırpmadan şehit olan polis memurlarının ailelerini bayramda unutmadı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Kurban Bayramı’nda şehit ailelerini tek tek ziyaret edip bayramlarını kutlayarak, anne ve babaların ellerinden öptü. İnci, ziyaret sırasında şehit emanetlerinin her zaman yanında olduklarını, onların kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmemeleri gerektiğini, devletin bütün gücüyle arkalarında olduğunu söyledi. Ziyaret sırasında şehit yakınlarının evin duvarlarını şehitlerin fotoğraflarıyla donattıkları gözlendi.