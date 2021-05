Kahramankazan’da asfalt yenileme çalışmaları sürüyor

Ankara Kahramankazan Belediyesi, asfalt serim sezonun açılmasıyla birlikte cadde ve sokaklardaki kullanım ömrünü tamamlamış asfaltları yenilemek için harekete geçti. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl öz kaynaklarıyla 12 bin ton sıcak asfaltı cadde ve sokaklara seren Kahramankazan Belediyesi, asfaltlama sezonun başlamasıyla birlikte çalışmalarına bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, cadde ve sokaklarda başlattığı asfalt yenileme işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Çalışmalar doğrultusunda, cadde ve sokaklardaki ekonomik ömrünü tamamlamış asfaltlar kazınarak, yerine yeni sıcak asfalt dökülüyor. Kahramankazan Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışma ile ilçedeki yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Sıcak asfalt serim çalışmalarına ilk etapta ilçenin en büyük mahallelerindeki cadde ve sokaklardan başlandı. Çalışmalar ihtiyaç duyan diğer mahallelerdeki cadde ve sokaklarda da sürdürülecek.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, asfalt serim çalışmalarının belediyenin öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü belirterek, cadde ve sokaklarda kullanım ömrünü tamamlamış asfaltların kazınarak yerlerine yeni sıcak asfalt dökümü yapıldığını söyledi. Geçtiğimiz yıl 12 bin ton sıcak asfaltla cadde ve sokakları yenilediklerini anımsatan Oğuz, bu yıl ki çalışmalara ilk olarak ilçe nüfusunun büyük çoğunluğunun yaşadığı merkez mahallelerden başladıklarını kaydetti. Çalışmaların ihtiyaç duyan çevre mahallelerdeki cadde ve sokaklarda da sürdürüleceğini anlatan Oğuz, “Daha konforlu yolları vatandaşlarımızla buluşturmak için ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmalarını sürdürecek. Tüm mesaimizi, tüm imkanlarımızı Kahramankazan için kullanıyoruz. Her şey hemşehrilerimizin rahatı ve mutluluğu için. Yenilediğimiz yollarımızda hemşehrilerimizin atacakları her adımın, araçlarıyla gidecekleri her mesafenin kendilerini mutluluğa ve sağlığa götürmesini temenni ediyorum” diye konuştu.