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Kahramankazan Engelsiz Kafe misafirlerini bekliyor

Engelli bireylere yönelik yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. İşletmesinden aşçılığına, garsonluğundan temizliğine kadar tüm işlerin engelli bireyler tarafından yapıldığı ve buradan elde edilecek gelirin kendilerine bırakıldığı Engelsiz Kafe hizmete girdi. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde açılan kafenin ilk menüsü ise üzüm hoşafı ve ekmek oldu.

Genel 19.03.2021, 11:34
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Kahramankazan Engelsiz Kafe misafirlerini bekliyor

Engelli bireylere yönelik yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. İşletmesinden aşçılığına, garsonluğundan temizliğine kadar tüm işlerin engelli bireyler tarafından yapıldığı ve buradan elde edilecek gelirin kendilerine bırakıldığı Engelsiz Kafe hizmete girdi. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde açılan kafenin ilk menüsü ise üzüm hoşafı ve ekmek oldu.

Kahramankazan Belediyesi tarafından açılan Engelsiz Kafe düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, engelli bireylerin aileleri ve vatandaşlar katıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde hizmete giren Engelsiz Kafe’nin açılış kurdelesi katılımcılar tarafından hep birlikte kesildi. Kafenin ilk mönüsü ise günün anlamı dolayısıyla Çanakkale Savaşı’nda Mehmetçiklerin sıklıkla tükettiği ekmek ve üzüm hoşafı oldu. Engelli bireyler misafirlerine açılışa özel bu menüyü ikram etti.

Engelsiz Kafe’de farklı engellere sahip 11 engelli birey çalışıyor. Kafede işletmesinden hazırlanan yemek ve içeceklere, bunların müşterilere ikram edilmesine kadar tüm işler engelli bireyler tarafından yapılıyor. Müşterilerini güler yüzle karşılayan kafe çalışanları, misafirlerinin işletmelerinden mutlu ve memnun ayrılmaları için büyük çaba harcıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, ilk iş gününde kafe çalışanlarını yalnız bırakmayarak, onlarla birlikte mutfağa girdi. Oğuz ve kafe çalışanları müşterilere birlikte hizmet etti. Oğuz ayrıca işletmenin ilk “siftahını” da kasaya bıraktı.

Engelsiz Kafe’de çalışan tüm engelli bireylerin sosyal güvenceleri Kahramankazan Belediyesi tarafından sağlanıyor. Ayrıca kafeden elde edilen gelir de burada çalışan engelli bireylere bırakılıyor. Engelli bireyler böylece hem sosyal güvenceye sahip olurken, hem de kendi işlerinin patronu olmuş oldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak ürettikleri tüm hizmet ve projeleri engelli bireyleri göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini belirterek, “Tüm hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımızın da yararlanabileceği şekilde üretiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, ilçemizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Unutmayalım ki, yeter ki gönüller, yürekler engelli olmasın. En büyük engel sevgisizlik. Engelleri hep birlikte aşabiliriz” dedi.

Engelsiz Kafe’nin açılışını geçen yıl yapacaklarını, ancak pandemi dolayısıyla bunu ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Oğuz, “Tüm işletmesi engelli kardeşlerimiz tarafından yapılan ve gelirinin de yine kendilerine bırakıldığı kafemiz, ilçemize ayrı bir renk katacak. Engeli kardeşlerimizin fırsat verildiğinde tüm engelleri nasıl aştığını gösterecek. Kafemizde çalışan kardeşlerimizin sayısını da önümüzdeki günlerde artıracağız. Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kafemizin leziz tatlarını tatmak için davet ediyoruz” diye konuştu.

“Gururluyuz, mutluyuz”

Kafede çalışan Devrim Arda Bozkurt, kendilerine güvenilerek böyle bir fırsat sunulduğu için çok mutlu olduklarını belirterek, “Kendi işimizin sahibiyiz artık. İşletmemize herkesi davet ediyoruz” dedi.

Rıza Metin de kafelerini en iyi şekilde işleteceklerini ifade ederek, “Engellilerin de şans tanındığında neler yapabileceğini göstermek istiyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İki çocuğu Engelsiz Kafe’de çalışan Emine Sezer, “Çocuklarımız burada hayata katılıyor. Hayatın bir parçası oluyorlar. Bunun için çok gururluyuz. Bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun” dedi.
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