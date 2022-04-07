Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, Ramazan’da köy ziyaretlerini sıklaştırdı

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte düzenli olarak yaptığı köy ziyaretlerini sıklaştırdı. Başkan Oğuz, köylerdeki ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine konuk olarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde kontrol ediyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, köy ziyaretlerini Ramazan ayında da sürdürüyor. Ziyaretleri sırasında çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan Oğuz, köylerdeki genç yaşlı, kadın çocuk tüm vatandaşlarla yakından ilgileniyor. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşlar başta olmak üzere evlere konuk olan Oğuz, burada vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor.

“Asla yalnız bırakmıyoruz“

Kahramankazan’da 58 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Oğuz, köyler başta olmak üzere tüm mahalleleri ziyaret ederek her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Oğuz, "Bu ziyaretlerimizi özellikle Ramazan ayının gelmesiyle daha da sıklaştırdık. Buralarda yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelerek bir sıkıntılarının olup olmadığını yerinde görüyoruz. Elimizden gelen ne varsa tüm imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. Bu mübarek günlerde bir sıkıntıyı giderebiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.