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Kahraman Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Barış Pınarı Bölgesi’nde görev yapan Türk askeri, çocuklara ve bölge halkına gıda ve kırtasiye yardımında bulundu.

Genel 17.04.2021, 15:15
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Kahraman Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Barış Pınarı Bölgesi’nde görev yapan Türk askeri, çocuklara ve bölge halkına gıda ve kırtasiye yardımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından söz konusu yardımlarla ilgili yapılan paylaşımda, “Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçik, çocukların yüzünü güldürmek ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda ve kırtasiye yardımında bulundu” ifadelerine yer verildi.
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