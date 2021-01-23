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Kahraman dolmuşçu Suriyeli Adnan’ın hayatını kurtardı

ANKARA (İHA) – Başkentte dolmuş şoförlüğü yapan Murat Polat, kalp krizi geçiren Suriye uyruklu Adnan Selebi’nin hayatını kurtardı.

Genel 23.01.2021, 09:21
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Kahraman dolmuşçu Suriyeli Adnan’ın hayatını kurtardı

ANKARA (İHA) – Başkentte dolmuş şoförlüğü yapan Murat Polat, kalp krizi geçiren Suriye uyruklu Adnan Selebi’nin hayatını kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, başkentte Siteler-Ulus hattında dolmuş şoförlüğü yapan Murat Polat, yolcularla beraber seyir halindeyken trafik lambasının hemen yanında bir kişinin acı içinde kalbini tuttuğunu gördü. Vakit kaybetmeden dolmuşu durdurup acı içinde kıvranan Adnan Selebi isimli Suriyeli vatandaşı araca taşıdı. Yolcu almadan veya yolcu indirmeden hızlı bir şekilde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine ulaşan Polat, Suriyeli Adnan’ın dolmuş içinde bayılmasından sonra hastayı kucağına alarak sedyeye kadar taşıdı. Acil servisinde ilk müdahalesi yapılan Adnan’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

“Onu almadan gidip de burada para kazanmanın bir mantığı yok”

Daha sonra kalp krizi geçiren Adnan Selebi ile bir araya gelen Polat şunları kaydetti:

“Arkadaşımız kalp krizi geçiriyormuş ama benim bir bilgim yoktu. Elini kaldırmış bana doğru çömelmiş bir bakış açısı vardı. Arkadaşımızı aldım arabaya mevcut yolcumla birlikte, yolcu indirmedim yolcu da bindirmedim. Hastaneye yetiştirdim ama ne problem olduğunu bilmiyordum kalp krizi geçiriyormuş. Hastaneye götürdük normal sevkini yaptık. Şu an iyi çok mutluyum. Onun verdiği mutluluk ve gurur duyuyorum kendimle çünkü bir can kurtarmanın sevinci var içimde. Ben normalde görmemezlikten de gelebilirdim. Lambanın tam dibindeydi kafamı çevirip de geçebilirdim. Onun vicdanı ayrı bir şey. Onu almadan gidip de burada para kazanmanın bir mantığı yok. Onun vicdanını ben ölene kadar üstümde taşırdım ama çok memnunum çok mutluyum bir canı kurtarmayla. Hastanenin aciline kadar girdim çünkü nefes alamıyordu, orada tam arabadan indirirken bayıldı. Dışarıda indirsem yetişemeyecekti belki ama çok şükür mutluyum. Arkadaşımız şu an iyi sağlığı yerinde. "

“O olmasa ben ne yapardım bilmiyorum”

Adnan Selebi ise dolmuş şoförünün hayatını kurtardığını belirterek, “Biraz rahatsızlandım ve kalp krizi geçirdim sitelerde. Bir sandalye buldum ve oturdum. Artık dayanamıyorken bu arkadaş durmuş sağ olsun. Benim hayatımı kurtardı. Aldı götürdü, yolcu almadan beni aldı hastaneye götürdü. Yardımcı oldu Allah razı olsun ondan sağ olsun hayatımı kurtardı. O olmasa ben ne yapardım bilmiyorum. Acile girdi. Arabasından inip hastanenin içine kadar girdi. Doktorları çağırdı, böyle böyle bir yardımcı olun diye. Çok sağ olsun ona çok teşekkür ederim. Allah kaza bela vermesin” diye konuştu.
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