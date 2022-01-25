Kahire Kulesi, Pekin Olimpiyatları’na destek için ışıklandırıldı

Kahire Kulesi, bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan Pekin Kış Olimpiyatları’na destek için ışıklandırıldı.

Mısır’ın başkentinde bulunan Kahire Kulesi, dün akşam saatlerinde Pekin Kış Olimpiyatları için renklendirildi. 4-20 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Pekin Kış Olimpiyatları’na destek amacıyla renklendirilen kuleye İngilizce, Arapça ve Çince “Pekin 2022” ve “Pekin’de 10 güne görüşürüz” yazıldı.

Çin’in Mısır Büyükelçisi Liao Liqiang, destek için Mısır tarafına teşekkür ederek, olimpiyatların başarı ile tamamlanması dileğinde bulundu. Çin halkının tüm hazırlıkları yaptığını ve herkesi ülkeye beklediklerini sözlerine ekleyen Liqiang, “Çin’in hedefi dünyaya basit, güvenli ve olağanüstü bir olimpiyat oyunları sunmak. Kahire Kulesi, mükemmel bir şov sundu, Mısır halkının Pekin Kış Olimpiyatları için iyi dileklerini gönderdi” dedi.