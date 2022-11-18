Kağıthane’de yeni bir otopark hizmete açıldı

Kağıthane Belediyesi tarafından şehirdeki trafik akışını rahatlatmak ilçenin meydanına yeni bir otopark yapıldı. Kağıthane metro istasyonunun karşısına konumlandırılan otopark, Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in katılımıyla kullanıma açıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından, şehirdeki trafik akışını hızlandırmak, yol içi parklanmayı kolaylaştırmak amacıyla yeni bir otopark yapıldı. Kağıthane metro istasyonunun karşısına yapılan otoparkın açılışı bugün gerçekleştirildi. Merkez Mahallesi’ne açılan otoparkın 60 araç kapasiteli olduğu öğrenildi. Aynı zamanda otoparkın içerisine ağaçlar da dikildi.

Otopark açılışının ardından konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Kağıthanelilerin yoğun katılımıyla güzel bir açılış oldu. Çocuklardan gençlere, büyüklerden kadınlara hatta tüm sokak hayvanlarına kadar hepsine destek olacak projeleri hayata geçiriyoruz. Yakın zamanda açılacak olan Kağıthane - Havalimanı metrosunun hemen yanı başında bir otopark açılışı yaptık. Komşularımız otoparka aracını park ettikten sonra ister havalimanı, isterse diğer akslara çok rahat ulaşım sağlamış oluyor. Aynı zamanda ilçemizde yeni projeler hayata geçiriyoruz. Yarın da Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi’nin açılışını yapacağız. 6 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu, dinlenme alanları ve insanların spor yapacağı alanları da hizmete açıyoruz. Yeşil vadimiz de şimdiden Kağıthane’ye hayırlı olsun diyorum. 53 proje vaadi vermiştik ve projelerimizin yüzde 95’ine yakınını tamamlamış olduk. Bu projelerimizde güzel sonuçlar ortaya çıktığını görüyoruz. Bu çalışmalarımız ilçemize ve İstanbul’umuza hayırlı olsun diyorum” dedi.