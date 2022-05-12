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Kağıthane’de “Meslek Liseleri Tanıtımı ve Mesleki Eğitim Şöleni” açılışı yapıldı

Kağıthane’de “Meslek Liseleri Tanıtımı ve Mesleki Eğitim Şöleni” adlı programın açılışı yapıldı. İlçe genelindeki yaklaşık 10 bine yakın 8’inci sınıf öğrencisine meslek liseleriyle ilgili bilgiler aktarıldı.

Genel 12.05.2022, 16:00
Kağıthane’de “Meslek Liseleri Tanıtımı ve Mesleki Eğitim Şöleni” açılışı yapıldı

Kağıthane’de “Meslek Liseleri Tanıtımı ve Mesleki Eğitim Şöleni” adlı programın açılışı yapıldı. İlçe genelindeki yaklaşık 10 bine yakın 8’inci sınıf öğrencisine meslek liseleriyle ilgili bilgiler aktarıldı.

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin tanıtımını sağlamak için “Meslek Liseleri Tanıtımı ve Mesleki Eğitim Şöleni” adlı programın açılışını gerçekleştirdi. Dört gün boyunca sürecek olan program çerçevesinde ilçe genelindeki 10 bine yakın 8’inci sınıf öğrencisi, Kağıthane Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde meslek liselerinin kurduğu stantları gezerek mesleki eğitim ve meslek liseleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin dikkatini en fazla meslek liselerinde üretilen ürünlerden Robot ve Engelli Araba çekti. Robot, engelli araç ve dron gösterileri öğrenciler tarafından heyecanla izlendi. Ayrıca ilçe genelindeki meslek liselerinin tanıtımını içeren kısa filmlerin sinevizyon gösterimi ile merak edilen atölye çalışmaları öğrencilere tanıtıldı. Etkinlikler öğrencilerin merak ettiği atölyeleri, atölye şefleri rehberliğinde ziyaretleri ile devam etti. Mesleki Eğitim Şölenine Gönüllü Kızılay ve Gönüllü AFAD ve Kağıthane Belediyesi de katılarak öğrencilere kendi kurumları hakkında bilgi verdi.

Devletin meslek lisesinde okuyan öğrencilere 4 gün staj imkanı verdiğini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Kağıthane’de yaklaşık 100’e yakın okul var. Okullarımızda okuyan yaklaşık 80 bine yakın öğrencimiz var. Özellikle orta son sınıfa giden öğrencilerimiz için Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin tanıtım programındayız. Çocuklarımız, orta sonda bir tercihte bulunacaklar. O yüzden özellikle memleketimiz için istihdama odaklı üretim kaynaklı çalışmalar devam ediyor. Ayrıca devletimiz de meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz için 4 gün staj yapma imkanı veriyor ve maaşları devlet veriyor, ona göre program düzenliyorlar. O yüzden çocuklarımız için çok değerli bir etkinlik. Burada hem meslek liselerini tanımış olacaklar hem de gelecekle ilgili planlarını oluşturmuş olacaklar. Tüm okuldaki öğretmenler burada ve çocukların sorduğu teknik sorulara cevaplarını veriyorlar. Çocukların her birisine güzel bir gelecek diliyorum” diye konuştu.

Programın amacından söz eden Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ufuk Dilekçi ise, “Program şu anda zaten devletimizin de önemle üzerinde durduğu mesleki eğitimimize öğrencilerimizi yönlendirme noktasında, meslek liselerimizde öğrencilerimizi buluşturma noktasında çok önem arz etmektedir. Programımızla ülkemizin mesleki alanda ihtiyacını karşılayacak birçok öğrencimiz meslek liselerini tanıyacaklar. Hangi alanda istiyorlarsa o alanlara yönelecekler. 6 tane meslek lisemizle bu programı yaptık” ifadelerine yer verdi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden birine gitmek istediğini söyleyen 14 yaşındaki Hamza Kaan, “Araba robot çok hoşuma gitti. Şu an bir hedefim yok ama meslek liseleri daha bir öne çıkıyor benim için” dedi.

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