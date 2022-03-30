Kağıthane’de ’Kitap Tadım Günleri’ düzenlendi

Kağıthane Belediyesi’nin düzenlediği ’Kitap Tadım Günleri’ etkinliğinde 15 dakikada bir kitap okuyan vatandaşlar, okuduğu kitaba ücretsiz sahip oldu.

Kağıthane Belediyesi, okuma alışkanlığını arttırmak adına Kütüphaneler Haftası’na özel olarak Merkez Mahallesi Meydanı’nda bir etkinlik düzenledi. Etkinlik alanına gelen vatandaşlar stantlara konulan kitaplardan merak ettiğini alıp okudu. Bir kitabı 15 dakika boyunca alanda okuyan vatandaşlara, okuduğu kitaplar hediye edildi. ‘Kitap Tadım Günleri’ adını alan etkinliğe her yaştan vatandaş katıldı. Çocuklar masal kitaplarına, yetişkinlerse tarih ve araştırma kitaplarına ilgi gösterdi. Meydan’da 3 gün süren etkinliği bine yakın vatandaş ziyaret ederek hem kitap okudu, hem de beğendikleri kitapların sahibi oldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte kitap okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabı okuyan Başkan Öztekin, alandaki gençlerle de yakından ilgilendi.