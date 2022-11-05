Kağıthane’de ‘Halay Sokak Parkı’ hizmete açıldı

Kağıthane Belediyesi, Hamidiye Mahallesi’nde vatandaşların talebi doğrultusunda inşa ettiği parkın açılışını gerçekleştirdi. Çocuklar için 370 metrekare oyun alanı, bin metrekare yeşil alan, aileler için 140 metrelik yürüyüş yolu, 150 metrekare spor ve dinlenme alanı bulunan parkın açılışı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından yapıldı.

Hamidiye Mahallesi’nde vatandaşların talebi doğrultusunda Kağıthane Belediyesi tarafından yeni bir park inşa edildi. ‘Halay Sokak Parkı’ ismi verilen parkın açılış törenine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Hamidiye Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yamaç, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Parkın açılışında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘’ Hamidiye Mahallesi Halay Sokak Parkını, toplam 2 dönüm arazi üzerinde, içerisinde; çocuklar için 370 m2 oyun alanı, 1000 metrekare yeşil alan, aileler için 140 metrelik yürüyüş yolu, 150 m2 spor ve dinlenme alanı olacak şekilde tasarladık. Parka 211 adet ağaç ve 800 adet çalı bitkisi dikimi yaptık. Parkımız 24 saat güvenlik kameraları ile izlenebilirken, parka gelen vatandaşlarımız ücretsiz internet hizmetinden de yararlanabilecek. Parkımız, bizim şehircilik geleneğimizin adeta bir sembolü olmuştur. Bu bölgenin adeta çehresini değiştirmiştir. Parkın kazandırılmasında emeği geçen işçisinde mühendisine tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çok yakın bir zamanda inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla da Kağıthane-Havalimanı Metro açılışını gerçekleştirmiş olacağız ’’ dedi.

Açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane İlçe Kaymakam Tahir Şahin daha sonra parkı dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi