Kağıthane’de düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu

Kağıthane Belediyesi tarafından Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında Hasbahçe’de düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntüler oluşturdu. Şenliğe katılan çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Kağıthane Belediyesi tarafından Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında Hasbahçe Mesire Alanı’nda "Uçurtma Şenliği" etkinliği düzenlendi. Hasbahçe’de çocuklarıyla birlikte şenliğe katılan aileler doyasıya eğlendi. Gökyüzünü adeta uçurtmalarla kaplayan çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte uçurtmanın yanı sıra çocuk oyunları, sihirbaz gösterileri, köpük şovları ve pek çok eğlenceli etkinlik daha gerçekleşti. Öte yandan Başkan Öztekin, basın mensuplarına da uçurtma dağıtarak onlarla da uçurtma uçurdu.

“Bugün 3 binden fazla uçurtma dağıttık”

Uçurtma Şenliği’ne katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Kağıthane Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında Uçurtma Yarışması’ndayız. Cumartesi günü öğleden öne olduğu için çok kalabalık olmayabilir demiştim ama maşallah çocuklarımız ve aileleri güzel bir şekilde ilgi gösterdiler. Bugün 3 binden fazla uçurtma dağıttık çocuklarımıza.5 bine yakın çocuğumuz da bugün burada uçurtmalarının uçuruyorlar. Hava güzel, rüzgarda yeni çıkmaya başladı. Gökyüzünde uçurtmaları hep birlikte görmüş olacağız. Bugün dereceye giren uçurtmalarımıza, ailelerine ve çocuklara hediyeler takdim edeceğiz. İki yıl COVID-19’dan sonra bu tür programlar çok kıymetli. Bir araya gelmek için fırsatlar oluşturuyoruz. Ailelerimiz ve çocuklarımız da alanda uçurtmalarla beraber keyifli dakikalar geçiriyoruz. Gün içerisinde ikramlarımız da olacak. Kağıthane’de yaz erkinlikleri kapsamında programlarımız devam edecek. Tüm çocuklarımız güzel bir gelecek diliyorum” diye konuştu.

“Güzel bir gün geçireceğiz”

Etkinliğe katılan Yiğit Genç, “Daha önceki uçurtma şenliklerin de de burada olduk. İki kez ikinci bir kez de birinci olduk. Etkinlikler güzel oluyor. Bugün hava çok sıcak rüzgar da esmiyor ama hayırlısıyla uçuracağız. Uçurursak güzel bir gün geçireceğiz. Buraya babamla geldik” dedi.

“Uçurtma uçurmak çocukluk hobim”

Uçurtma şenliğine her yıl baba- oğul katıldıklarını belirten Ercüment Genç, “Biz hemen hemen her sene katılıyoruz. Buranın haricindeki yarışmalara da katılıyoruz. Uçurtma çocukluk hobim. Benim oğlum da heveslensin diye yarışmalara katılıyoruz. Hava sıcak şu an kaldıramıyoruz, rüzgar olsa güzel olacaktı. En büyük uçurtma da bizim” şeklinde konuştu.

“Çocuklar çok mutlu”

Etkinliğe iki küçük kızıyla katılan Gökçen Taşkınsu ve Çağlar Taşkınsu çifti ise “Çok mutluyuz. Çocuklar böyle şenlikleri çok seviyor. Belediyemize teşekkür ederiz, böyle etkinliklerde çok aktif olduğu için. Bizlerde her etkinliğe katılmaya çalışıyoruz. Bütün çocuklar da çok mutlu. Güzel bir eğlence oluyor. Kağıthane halkının hepsi burada, bugün çok eğleneceğiz” ifadelerini kullandı.