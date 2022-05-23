Kağıthane’de Doğukan Manço ve Emre Kaya rüzgarı esti

Kağıthane’de düzenlenen etkinlikte gençler Doğukan Manço ve Emre Kaya’nın şarkılarıyla keyifli anlar yaşadı.

Kağıthane Belediyesi’nin gençlere özel olarak düzenlediği etkinlikte Doğukan Manço ve Emre Kaya sahne aldı. Hasbahçe’de düzenlenen konserde binlerce genç, sevilen müzisyenler Doğukan Manço ve Emre Kaya’nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler. Doğukan Manço, dj performansıyla alanı coştururken, Emre Kaya en sevilen şarkılarını Kağıthaneliler için söyledi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de gençlerin bu özel günde yanlarındaydı. DJ kabinine geçen Başkan Öztekin, Barış Manço’nun ’Bugün Bayram’ şarkısını çaldı. Başkan Öztekin gençlere hitaben, ’’Türkiye’yi gelecekte emanet alacaklar sizlersiniz. Bu yüzden en çok size güveniyor, sizin kendinizi en iyi şekilde geliştirebilmeniz için var gücümüzle çalışıyoruz. Hepinize güzel bir gelecek diliyorum’’ dedi.