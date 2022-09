Kağıthane’de Bosna Hersek Meydanı ve Muhtar Zeki Uzun Parkı açıldı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in Park ve Yeşil Alanlar projesi çerçevesinde yeni baştan düzenlenen Bosna Hersek Meydanı ve Muhtar Zeki Uzun Parkı törenle açıldı. Törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

Günlük yaya trafiği baz alındığında on binlerce kişi Bosna Hersek Meydanı ve Muhtar Zeki Uzun Parkı’ndan yararlanacak. Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan parka çocuk oyun grupları, basketbol sahası, spor alanı, şehir mobilyaları ile donatılan dinlenme yerleri ve süs havuzu eklendi. Enerji tasarruflu aydınlatmalar ve güvenlik kameraları ile park, her saat vatandaşın huzurla kullanımına uygun hale getirildi. Gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaş için de alanda ücretsiz internet hizmeti kullanıma sunuldu.

Açılış konuşmasını yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bu bölgede çocuklarımızın meydanlara ve parklara ihtiyaçları var. Bu projeyi yaparken neden ihtiyaç olduğuna, birebir vatandaşlarımızla görüşerek karar verdik. Basketbol sahası yaptık, aynı zamanda burada sıcak yaz günlerinde su düzeneklerine ihtiyaç vardı. Parkımızın girişine her iki tarafa da özel su düzeneği yaptık. Kuşların beslendiğini gördüğümüz için özel kuş yemcisi mekanı da açtık. Kağıthane’de belirli bir döneme kadar herkesin bir ağacı olsun istedik. Bu da toplam 500 bin ağaç demektir. Önümüzdeki yıllarda inşallah 500 bin ağacı toprakla buluşturup daha yeşil, daha çevreye duyarlı bir ilçe olmaya devam edeceğiz. Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi Projesi’ni gerçekleştiriyoruz. Yeşil alanlar dediğimiz bir projemiz var. Toplam 165 bin metrekare büyüklüğünde bir alan. Kağıthanemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Parkımıza muhtarımızın ismini verdik. Muhtarımız da covid nedeniyle rahmetli oldu. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Bosna Hersek Meydanı Muhtar Zeki Uzun Parkı’mız hayırlı olsun” dedi.

“Ya söylediklerinizi yapın, ya da yapmayacaklarınızı söylemeyin”

Bosna Hersek Meydanı Muhtar Zeki Uzun Parkı açılışında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, “Buraya bir kitapla çıktım. 2019-2022 yılları arasında Kağıthane Belediye Başkanımızın verdiği sözler var. O sözlerle ilgili de kendi kendisini değerlendirmiş. Bu AK Parti belediyeciliğinin işi, bu bir cesaret işi. Cumhurbaşkanımızın ‘Ya söylediklerinizi yapın, ya da yapmayacaklarınızı söylemeyin’ diye güzel bir sözü var. AK Parti belediyecilikte bir markadır diyoruz, işte bu kitap onun en güzel göstergelerinden bir tanesidir. Parkımız Kağıthane’mize, çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi. Açılışın ardından Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe vatandaşlarla birlikte parkı gezdi, ardından kuşların beslenmesi için özel olarak açılan kuş yemi alanında kuşları besledi.