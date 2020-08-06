banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Fenerbahçe'ye geldi; çubuklu formayla poz verdi!
Fenerbahçe'ye geldi; çubuklu formayla poz verdi!
Otomotiv ihracatı temmuzda 2,2 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı temmuzda 2,2 milyar dolar oldu
AÖF psikoloji bölümü kapatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşünü bildirdi....
AÖF psikoloji bölümü kapatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşünü bildirdi....
Gerçek hayatta da oluyormuş: Issız adadan S.O.S yazarak kurtuldular
Gerçek hayatta da oluyormuş: Issız adadan S.O.S yazarak kurtuldular

Kağıthane’de birçok noktada korona virüs denetlemesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN KOVİD 19 DENETİMLERİ GENELGESİ KAPSAMINDA KÂĞITHANE’DE İŞYERLERİNDE KAPSAMLI DENETİMLERDE BULUNULDU. DENETİMLERDE ESNAFIN ÇOĞUNLUKLA HİJYEN, FİZİKİ MESAFE VE MASKE TAKMA KURALLARINA UYDUĞU GÖRÜLDÜ. KURALLARA UYMAYAN İŞYERİ SAHİPLERİ İSE UYARILDI.

Genel 06.08.2020, 15:52
7
Kağıthane’de birçok noktada korona virüs denetlemesi

İçişleri Bakanlığı’nın Kovid 19 denetimleri genelgesi kapsamında Kâğıthane’de işyerlerinde kapsamlı denetimlerde bulunuldu. Denetimlerde esnafın çoğunlukla hijyen, fiziki mesafe ve maske takma kurallarına uyduğu görüldü. Kurallara uymayan işyeri sahipleri ise uyarıldı.

Bayram tatili nedeniyle yaşanan kalabalıklarda koronavirüs tedbirlerine dikkatlerin azalması üzerine İçişleri Bakanlığı dün konuya dikkat çekerek 81 vilayette denetimlerin artırılması istendi. Salgınla ilgili sıkı denetimlerin sürdürüldüğü Kağıthane’de başlatılan Korona virüs denetimleri çerçevesinde tüm işyerleri ve pazar alanları kapsamlı olarak denetlendi.

Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından lokanta, kahvehane, kuaför salonu, restoran, kafe, gözlükçü, börek salonu, telefon bayinin de bulunduğu birçok dükkân ziyaret edildi. Denetimler sırasında büyük çoğunlukla esnafın maske taktığı, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu ayrıca iş yerinde dezenfekte malzemesi ile maske bulundurduğu görüldü. Kurallara aykırı davranan esnaf ise uyarıldı.

Denetlemelere Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara da eşlik etti. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, maske ve mesafenin korunması için vatandaşlara tek tek uyarılarda bulundu.

Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, “Hepimiz İçin Sağlık Sloganı” ile denetlemelerimizi gerçekleştirdik. Bütün ekiplerimiz sahada görev aldı. Birçok iş yerinde denetlemelerde bulunduk. Özellikle cezalandırmak amacı ile değil yor göstermek amacı ile denetleme yapıldı. Burada yaşayan hemşerilerimizden koyulan kurallara uymalarını rica ediyoruz. Çok büyük emekler verdik. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. Bunlar çok basit şeyler. Bunlara uyalım” dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, “Tedbir amaçlı birçok iş kolunda denetlemelerde bulunduk. Ziyaretlerimizde tedbirlerimizi anlattık. Tedbirlerin daha sıkı olması için çalışıyoruz. Milletimize bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim” açıklamasına yer verdi.

Denetlemelerin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 07 Ağustos 2020
İmsak 04:16
Güneş 05:58
Öğle 13:15
İkindi 17:08
Akşam 20:22
Yatsı 21:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25