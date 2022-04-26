Kağıthane yeni bir bulvar kazanıyor

Kağıthane Belediyesi tarafından Meydan ve Çevre Yolları Genişletme Projesi çerçevesinde İsmet Paşa Caddesi’ne yeni bir bulvar yapılıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in sözünü verdiği 53 proje arasında yer bulan Meydan ve Çevre Yolları Genişletme Projesi çerçevesinde Merkez Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’ne yeni bir bulvar yapılıyor. Çalışmalar çerçevesinde İsmet Paşa Caddesi 4 şeritli gidiş geliş yol ve geniş yaya kaldırımlarına sahip olacak. Cadde’de toplam dökülecek bin 500 ton asfaltın ilk serimi yapıldı. Çevreye ayrıca yüzlerce çeşit ağaç ve binlerce türden oluşan bitki dikimi yapılacak. Bölgenin 50 yıllık altyapı sorunu da imal edilen yağmur suyu kanalları ile giderildi. Güvenlik kameraları, dekoratif aydınlatmalar ve kent mobilyaları ile de Cadde’de hem güvenli hem de vatandaşların gezerken dinlenebilecekleri alanlar oluşturulacak.