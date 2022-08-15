Kağıthane Cendere Caddesi’ni su bastı, araçlar sular altında kaldı

Sağanak yağış nedeniyle Kağıthane Cendere Caddesi sular altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken bazı araçlar sular altında kaldı. Su altında kalan araçları iş makinesi kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Kağıthane Cendere Caddesi yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı. Bazı seyir halinde olan araçlar sular altına kalırken, bazı sürücüler de zor anlar yaşadı. Su altında kalan araçları iş makineleri sudan kurtardı.