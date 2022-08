Kağıthane Belediyesi’nden ‘Kağıthane Deneyim Okulu’ projesi

Kağıthane Belediyesi Türkiye’nin en ilginç projelerinden birine imza atıyor. Gençlerin hayatı öğrenmeleri ve deneyim kazanmaları için ‘Kağıthane Deneyim Okulu’ projesi çerçevesinde sahaya inen gençlerden kimisi temizlik işçisi oldu sokakları süpürdü, kimisi zabıta oldu fiyatları denetledi, kimisi de asfalt döktü. Kağıthane Belediyesi gençlerin merak ettiği alanlarda tecrübe kazanması için Deneyim Okulu adında bir proje başlattı.

Kağıthane Belediyesi Türkiye’nin en ilginç projelerinden birine imza atıyor. Gençlerin hayatı öğrenmeleri ve deneyim kazanmaları için ‘Kağıthane Deneyim Okulu’ projesi bugün başladı. Kağıthane Belediyesi bahçesinde gerçekleşen proje tanıtım toplantısına AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlut Öztekin ve gençler katıldı.

Proje dahilinde gençlere 5 iş günü süresince belediyenin farklı birimlerinde görev alarak, merak ettikleri alanlarda deneyim kazanma imkanı sunacak. Gençler işin uzmanlarından meslek becerisi kazanırken çeşitli ödüllerin de sahibi olacak. Şehir yönetimi hakkında bilgi sahibi de olan gençlerin şehre aidiyet duygusu da bir o kadar gelişecek. Temizlik işçisi görevini üstlenen gençler sokakların temiz tutulması, zabıta görevinde bulunan gençler alışveriş ürünlerinin insan sağlığı ve piyasalara uygunluğu, veterinerlikte görev alan gençler sokak hayvanlarının yaşamı konularında daha bilinçli olacak.

Proje gençlere özgüven, duygu ve hisleri yönetebilme becerisi, liderlik becerisi, planlama ve problem çözme becerisi, toplumsal sorumlulukların farkında olma, farklı kültürleri anlama, toplum için faydalı hissetme gibi psikososyal gelişimler de kazandırıyor.

Proje tanıtım toplantısında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, ” Bugün Kağıthane Belediyesinin Deneyim Okulunun 1 haftasının sertifika törenindeyiz. Gerçekten Kağıthane Belediyemiz diğer bütün belediyeler gibi sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesini hayata geçirmiş. Deneyim okulu projesi Kağıthane Belediyesinin bir hafta boyunca tüm sosyal belediyecilik alanındaki hizmetlerinde tecrübe ve deneyim kazandıkları, hayatın içerisinde yer aldıkları bir haftalık bir okul. Bu okulda hem sosyal markette çalışıyorlar. Hem farklı alanlarda fidan dikme gibi bahçe çalışmaları gibi restoranlarda hizmet sektörüne destek olma gibi farklı alanlarda hizmet ediyorlar. Gerçekten muhteşem bir proje. Bu projeyi hayata geçiren fikir babası belediye başkanımız Mevlut Öztekin’e ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu projenin de İstanbul’dan tüm Türkiye’ye yayılmasını temenni ediyorum ” dedi.

Kağıthane’de deneyim okulunu faaliyete geçirdiklerini kaydeden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Çocuklarımız, gençlerimiz burada güzel bir hafta geçirdi. Aslında hayatlarında hiç deneyimleyemedikleri Kağıthane deneyim okulunda deneyim fırsatı bulmuş oldular. Sosyal Tesislerden sosyal marketlere kadar, Çim biçmeden çöp toplamaya kadar. Ağaç dikmeden spor dallarındaki çocuklarımızın yetişmesinde destek sağlamaya kadar bir çok farklı branşlarda deneyim kazandılar ve deneyimlerini de tüm Kağıthane ile paylaşmış oldular. Aslında hayatın içerisinde olan bir olay. Çocuklarımız bu yaz döneminde bu deneyimlerle beraber hayata bakış açılarının değiştiğini gördüm. Gençlerimizle konuştuğumuzda şunu söylediler. Hayatın içerisinde olan birçok olayı biz ilk kez deneyimledik. İlk kez ağaç diktik, ilk kez çimleri biçtik, ilk kez çöp topladık. İlk kez Zabıta birimiyle beraber marketleri denetledik, ilk kez evinde hastası olan hastaları yatağa götürdük. Birçok farklı deneyimleri tatmış oldular. Ben her bir arkadaşımızı tebrik ediyorum. Kağıthane Belediyesi olarak yaklaşık 2 bine yakın çalışanımızla beraber Kağıthane’ye hizmet ediyoruz. Gençlerimiz de bu hizmet dallarından birini yerine getirmiş oldu. Biz birinci haftayı geride bıraktık. İkinci hafta gençlerimiz bu deneyim atölyesine katılmış oldular. Onlar da bir hafta boyunca milletin yanında gayret sarf ediyorlar. Güzel proje de olmuş oluyor. Hedefimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin empati yapması. Sahada herhangi bir yere çöp atıldığı zaman biliyorlar ki onu birisi oradan alacaktır. Bunun farklında olmaları. Sokak hayvanlarını besledikleri zaman can dostlarımızla ilgili farklı güven duygularını tatmış olacaklar. Örneğin çim biçtikleri zaman o çimlerle ilgili nasıl meşakkatli iş olduğunu görmüş olacaklar. Sosyal Tesislere giderek mutfağa girip yeni yemekler pişirdiler. Yemek pişirmenin zorluklarını gördüler. Sipariş alıp servis yaptılar. Buna göre insanlara bakış açılarının farklılaştığını göreceğiz. 10 yıl, 20 yıl sonra çocuklarımıza hatıra olarak kalacak. Bu hatıralarda sürekli canlanmış olacak. Her birisine biz katılım sertifikası takdim etmiş olduk” açıklamasında bulundu.

Projeye 550 genç başvuru yaptı. Eylül ayı ortasına kadar her hafta 100 kadar genç, belediyenin farklı birimlerinde görev alacak. Gençler proje sonrası bilgisayar, akıllı cep telefonu, ipad ve elektrikli scooter gibi ödüller kazanacak. Gençlerin Kağıthane Belediyesi’nde görev alacakları işler başlıca Atık yağ ve mavi kapakların toplanması, Ekip ile birlikte ağaç budama çalışması, İş yerlerinde ses ve gürültü denetimleri, belirlenen mahalle ve sokakların çöplerini toplama, Ana cadde ve sokakları süpürerek temizlik çalışması yapma, Semt pazarlarının ve normal pazarların atıklarını toplama, Sokaklarda ilaçlama çalışması, Sokak hayvanlarına besleme yapma, Pazar yeri denetimi ve etiket denetimi, Market ve manavlarda etiket denetimi ve Asfalt çalışmalarında ekiplere yardımcı olma konusunda deneyim kazanacak.

Program sonunda projeye katılan gençlere katılım sertifikası takdim edildi.