Kafkasya Uzmanı Prof. Dr. Oktay: “Ermenistan, Rusya’dan uzaklaşmak istiyor”

Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay, “Ermenistan, Rusya’dan uzaklaşmak istiyor. Çünkü 200 yıldır Rusların Ermenilere ciddi anlamda acı çektirdiği artık Ermenistan sokaklarında en üst perdeden dillendiriliyor” dedi.

Prof. Dr. Oktay, Türkiye ile Ermenistan arasında son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Ermenistan’da Nikol Paşinyan başbakanlığında oluşan iktidarın daha çok Batı yönlü faaliyetler yürüttüğünü söyleyen Prof. Dr. Oktay, “Ermenistan, Rusya’dan uzaklaşmak istiyor. Çünkü 200 yıldır Rusların Ermenilere ciddi anlamda acı çektirdiği artık Ermenistan sokaklarında en üst perdeden dillendiriliyor. Durum böyle olunca Paşinyan özellikle Brüksel görüşmelerinde biraz daha Batı yanlısı, hatta sorunu biraz daha Batı’ya taşıyarak Batı’nın desteğiyle çözme arzusunu ön plana çıkardı. Aynı şekilde Aliyev de Rusya’nın bölge sorunlarını çözmeyeceğini, sorunlar devam ettikçe bölgede olacağını bildiği için Rusya’nın haricinde bir çözüm merkezi oluşturmak istediler ve bunu Brüksel’e taşımaya çalıştılar” diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin Dağlık Karabağ sorununun biran önce çözülmesi gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Prof. Dr. Oktay, “Bu noktada en uygun ve mantıklı çözüm Türkiye’nin Ermenistan ve Azerbaycan’la birlikte bölgesel barışı tesis etmesinden geçiyor. Çünkü Türkiye daha önce bölgeyle ilgili yapılacak bütün gelişmeler ve ihtimalleri göz önünde bulundurarak herkesin bu konuyla ilgili görüşlerini ortaya koymasını sağlamak adına 3+3 formülü geliştirdi ve bu formül üzerinden de Moskova’da toplantı gerçekleştirildi. Gürcistan bu toplantıya katılmadı. Bölge devletlerini aynı anda bu konu etrafında bir araya getirmenin mümkün olmadığı anlaşılıyor. Çünkü her devletin bölgedeki gelişmelerle ilgili artı eksi yaklaşımları söz konusu” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Oktay, Ermenistan’ı dünyaya bağlayan tek devletin İran olduğuna dikkati çekerek, “Ermenistan doğu komşusu Azerbaycan’la, batı komşusu Türkiye ile sıkıntı yaşıyor. Kuzey komşusu Gürcistan’la da ciddi problemleri var. Müttefiki olan Rusya’yla kara bağlantısı söz konusu değil. Böyle olunca da bölgede Ermenistan’ın kendi ayakları üzerinde devlet varlığını devam ettirebilmesinin temel şartı Türkiye ve Azerbaycan’la iyi ilişkiler içinde olmaktan geçiyor. Bunu da Başbakan Paşinyan çok iyi gördüğü için biraz daha yumuşak ve genel geçer politikalarla Ermenistan’ı geleceğe taşımak arzusunda. Bunun için de Türkiye’nin uzatmış olduğu bu zeytin dalını Paşinyan gördü ve olumlu yanıt verdi. Ermenistan’daki Rusya yanlısı muhalefetin bugünlerde Paşinyan’a karşı bir darbe girişiminde bulunabilmesi söz konusu” değerlendirmesinde bulundu.