Kafkasör Yaylası hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
SICAKLIĞIN MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNE ÇIKTIĞI ARTVİN’DE, VATANDAŞLAR HAFTA SONUNU KAFKASÖR YAYLASINDA PİKNİK YAPARAK GEÇİRDİ.
Artvin’de vatandaşlar hafta sonunu şehir merkezine en yakın yayla olan Kafkasör Yaylasında piknik yaparak geçirdi.
Doğu Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Artvin’in Kafkasör Yaylası, her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da ziyaretçilerinin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.
Artvin’de sıcaklardan bunalan vatandaşlar, soluğu doğal güzellikleriyle ünlü Kafkasör Yaylası’nda alıyor. Salgın nedeniyle hafta sonu Kafkasör Yaylası’nı tercih eden vatandaşlar, piknik yapıp doyasıya eğlendi.
Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki bulunan bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda, hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşlar çadır kurup, piknik yaptı. Bazı vatandaşlar hamak kurarak semaverde çay demleyip keyif yaptılar.
Aileleriyle birlikte hafta sonunu Kafkasör yaylasında geçiren piknikçiler, “Salgın nedeniyle kalabalıktan uzak durmaya çalışıyoruz. Havalarında sıcak olmasını fırsat bilerek, kendimizi Kafkasör Yaylası’nın muhteşem doğasına attık” dediler.
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