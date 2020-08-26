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Kafeler sokağının çehresi değişiyor

YILDIRIM BELEDİYESİ, ‘KAFELER SOKAĞI’ OLARAK BİLİNEN AKDEMİR VE DEREBAŞI SOKAKLARININ ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYOR.

Genel 26.08.2020, 14:24
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Kafeler sokağının çehresi değişiyor

Yıldırım Belediyesi, ‘kafeler sokağı’ olarak bilinen Akdemir ve Derebaşı sokaklarının çehresini değiştiriyor.

Yıldırım’ın tairihi mahallelerinden olan Kurtoğlu’nda, Akdemir ve Derebaşı sokaklarında hizmet veren işletmelerin düzensizliği ve çevre sakinlerinin şikâyetleri üzerine hareke geçen belediye, bölgeyi yeni bir kimliğe kavuşturuyor. Daha önce yaya yolu olarak trafiğe kapatılan alanın daha iyi kullanılması, hem de bölge sakinlerinin memnun kalacağı bir düzenleme yapılması için harekete geçen Yıldırım Belediyesi, çalışmalarına başladığı cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi uygulamalarıyla bölgeyi daha modern bir görünüme büründürürken, ilçe sakinlerine vakit geçirebilecekleri buluşma noktası oluşturuyor. Çalışmalar kapsamında kafeler alanında sundurma olarak tabir edilen çadırdan kapatma yapılar kaldırılırken, esnaf da oturma gruplarını işletmelerinin içine taşımıştı. Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların neticesinde Akdemir ve Derebaşı sokaklar yeni bir çehreye kavuşacak, işletmeler daha nitelikli hizmet verirken, ilçe sakinleri de yürüme alanlarından daha işlevsel bir şekilde faydalanabilecek.

İlçede şehir estetiğine ve kent kimliğine zarar veren görüntüyü ortadan kaldırma çalışmaları çerçevesinde kafeler sokağına yeni bir görünüm kazandıracaklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kurtoğlu Mahallesi, ilçemizin ve Bursa’mızın en köklü ve tarihî bölgelerinden biri. İlçe sâkinlerimizin ve Bursalı vatandaşlarımızın ‘Kafeler Sokağı’ olarak akıllarında yer eden Akdemir ve Derebaşı sokakların çehresini değişiyoruz. Yıldırım’da şehir estetiğine ve kent kimliğine zarar veren görüntüyü ortadan kaldırmak adına yaptığımız çalışmalardan biri olacak. Bölgeyi yeniden ilçe sakinlerimizin buluşma noktası haline getireceğiz. Böylece geçmişte trafiğe kapatılarak yayalaştırılan bölgede, hemşehrilerimizin yürüyüş yapabilmesini kısıtlayan durumu ortadan kaldırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

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