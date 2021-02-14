Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş’ın naaşı cenaze töreni için Fatih Camii’ne getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Kadir Topbaş, dün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede organ yetmezliğine bağlı olarak vefat etmişti. Topbaş için görev yaptığı Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde birer tören düzenlendi.

Düzenlenen törenin ardından Topbaş’ın naaşı cenaze namazı için Fatih Camii’ne getirildi.

Kılınacak cenaze namazının ardından Topbaş’ın naaşı Fatih Camii haziresine defnedilecek.