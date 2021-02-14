Kadir Topbaş için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde tören düzenledi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Kadir Topbaş, dün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etmişti. Bugün defnedilecek Topbaş için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Topbaşı’n Türk bayrağına sarılı naaşı belediye binasına getirildi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve çok sayıda Büyükşehir Belediye çalışanı katıldı. Burada yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaş’ın cenazesi Fatih Camii’ne götürüldü.

Topbaş’ın ailesine başsağlığı dileyen Vali Yerlikaya, “İstanbul’umuza gece gündüz demeden hizmet eden Kadir ağabeyimizi uğurlamak için bir araya geldik. Mekanı cennet olsun, kederli ailesine, sevenlerine, tüm şehrimize başsağlığı diliyorum. Kadir ağabeyimiz gönlümüze iyi günde, kötü günde cila çekmiştir. Tebessümü hepimizi kuşatmıştır” dedi.

“Güzel insandı”

Kadir Topbaş ile 35 yıldır tanıştığını belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise, “35 yıldır kendisi ile bizzat tanıştığım bir şekilde hayatımızın kesiştiği, zor zamanlarda zorlukları paylaştığımız, sevinçli zamanda da sevinci paylaştığımız uzun süren bir yolcuğun, yol ve dava arkadaşlığında şahitlik yaptığımız bir büyüğümüzdür. Dünyada iz bırakırsınız, bıraktığınızı iz hayır olarak sizinle birlikte devam eder. İstanbul’un hangi köşesine bakarsanız bakın Kadir ağabeyin izini göreceksiniz. Bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Güzel insandı" ifadesini kullandı.

“Vatandaşımızın kendisine gösterdiği büyük bir teveccüh vardır”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ”İstanbul gibi bir şehri yönetmek üzere vatandaş tarafından görevlendirilmek gerçekten büyük bir onurdur. Hem İstanbul hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu için çok özel bir yere sahiptir. Vatandaşımızın kendisine gösterdiği büyük bir teveccüh vardır. Kadir Topbaş, Kadir abi kimliği ile siyasette de bambaşka bir ifade biçimine sahipti. Kimsenin kalbini kırmamıştır. Bize göre 20 yıl hizmet etmiştir. Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.