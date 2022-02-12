Kadir Topbaş, Esenler’de özel bir programla anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın ölümünün 1. yıldönümü nedeniyle Esenler’de özel bir program düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa Topbaş’ın eşi, çocukları, dostları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

İstanbul’un abisi olarak her görüşten ve kesimden insanın gönlünde yer eden Dr. Mimar Kadir Topbaş’ın ölümünün 1. yıldönümü sebebiyle Esenler Belediyesi tarafından “İstanbul’un Kadir Abisi” adıyla özel bir program düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş, oğlu Hüseyin Topbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hafız Mustafa Kızılcaoğlu’nun Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Topbaş’ın hayatının anlatıldığı kısa film ve vatandaşlarla Topbaş’la ilgili yapılan sokak röportajlarının gösterimiyle devam etti. Salonda görüntüleri izleyen herkes duygu dolu anlar yaşadı. Program sonunda, Prof. Dr. Recep Bozlağan’ın kaleme aldığı “İstanbul’a Adanmış Bir Ömür: Kadir Topbaş” adlı kitap katılımcılara armağan edildi.

“Ben Kadir Abi’nin güzel işler yaptığının şahidiyim”

Kadir Topbaş’la çalıştığını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bu salonu Kadir Abi ile birlikte açtık. Kadir Abi adına yapılan ilk mekanlardan biri. Açılışını Cumhurbaşkanımız ile beraber yaptık. Kadir Abi de kendi adını verdiğimizi öğrendiğinde çok duygulandığını ifade etti. Bu mekan aslında bizim açımızdan çok özel. Binlerce öğrenci yetiştiren, kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan, hayırlı ve güzel programa ev sahipliği yapan bir mekan oldu. Ben üniversitede öğrenciyken Kadir Abi’yle tanıştım ve uzun yıllar aynı mücadelenin içerisinde kendisini öncü olarak gördüğümüz bir abimiz olarak tanıdım. Bu süre içerisinde aynı mücadelede, aynı yerde, aynı safta, aynı gayretle mücadele ederken birbirinizi sevdiğiniz ve birbirinizle dayanıştığınız insanlarla aynı yolu yürümenin farklı duygularını hep beraber yaşadık. Refah Partisi’nde beraber ikimiz il başkan yardımcılığı yaptık ve aynı odayı paylaştık. Raporları yıllarca beraber yazdık, çizdik. Sonra Fazilet Partisi’ni beraber kurduk. Aslında birbirimizin hayatına şahit olarak büyüdük. Ben Kadir Abi’nin iyi ve güzel işler yaptığına şahitlik etmiş birisiyim. Rabbimin huzurunda da şahitlik edecek birisiyim” açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş’ın oğlu Hüseyin Topbaş ise konuşmasında, “İstanbul’dan bir Kadir Topbaş geçti. Çok güzel hizmetler yaptı. Herkesle temas eden, güler yüzüyle, sıcak kalbiyle insanlarla temas kurabilen, herkesin kalbinde sevgi kazanan bir insan olarak yaşamını tamamladı. Bizler için kolay değil. Çok özenli ve titiz bir hayat yaşıyordu” şeklinde konuştu.

“İstanbul’a Adanmış Bir Ömür: Kadir Topbaş” adlı kitabı yazan Prof. Dr. Recep Bozlağan ise, “Kitap Kadir Bey’i ve Kadir Bey’in icraatlarını anlatıyor. Kadir Bey’in sağlığında kaleme alındı. Kendisinin bizzat onay vermiş olduğu bir kitap fakat ömrü kitabın basılmasına vefa etmedi. Kendisinin vefatından sonra ailesi kitabı basma kararı aldı ve bu şekilde kitap basılmış oldu” dedi.